2024 asgari ücret zammı için iki ayrı hesap ortaya çıktı! İşte masadaki rakamlar

Daha önceki toplantılarda asgari ücret artışları, gerçekleşen enflasyonun üzerinde tespit edilmişti. Bu yıl için de yine enflasyonun üzerinde artış yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl iki artışla birlikte asgari ücret yüzde 110 arttı.