2024 asgari ücret zammı için iki ayrı hesap ortaya çıktı! İşte masadaki rakamlar
Yeni yılda uygulanacak asgari ücrette emekli zamlarında olduğu gibi yine enflasyon etkili olacak. 6 aylık enflasyona göre bakıldığında yeni ücret 15 bin lirayı geçerken memur zammına göre 17 bin liranın üstüne çıkıyor. İşte asgari ücret Ocak 2024 için zam formülleri ve haberin detayları…
Yaklaşan Aralık ayı ile birlikte asgari ücret ile ilgili çalışmalar da başlıyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemiş olacak.
Bundan önceki komisyonlarda olduğu gibi yine masada enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor.
Daha önceki toplantılarda asgari ücret artışları, gerçekleşen enflasyonun üzerinde tespit edilmişti. Bu yıl için de yine enflasyonun üzerinde artış yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl iki artışla birlikte asgari ücret yüzde 110 arttı.
BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun getirdiği yükü azaltmanın ortak hedefleri olduğunu belirterek, "Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" dedi.