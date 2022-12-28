2023'te ne kadar tatil var? Kurban Bayramı ve Ramazan bayramı 9 gün olur mu işte 2023 takvimi

Yeni yıl için artık günler kalırken, milyonlarca çalışan şimdiden yeni yıl için tatil planları yapmaya başladı bile. Ancak 2023 yılında 'tatil' günleri çalışanları üzecek gibi gözüküyor. Yeni yılda takvime göre çalışanlar 15 gün tatil yapacak. Ancak resmi tatillerin çoğu hafta sonu olacak.