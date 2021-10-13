2023'te Mustafa Kemal projesi... İşte Atatürk'ü canlandıracak oyuncu

Gazeteci Ayşe Arman kişisel sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı bir paylaşımda, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'te yayımlanacak bir Mustafa Kemal Atatürk projesi hazırlandığını duyurdu. “2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bir projeden söz ediyorum” diyen Arman, söz konusu projede Mustafa Kemal Atatürk’ü ise Aras Bulut İynemli’nin canlandıracağını söyledi.