2023'te Mustafa Kemal projesi... İşte Atatürk'ü canlandıracak oyuncu
Gazeteci Ayşe Arman, sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor, atamızı Aras Bulut İynemli canlandıracak" diye paylaşım yaptı.
Gazeteci Ayşe Arman kişisel sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı bir paylaşımda, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'te yayımlanacak bir Mustafa Kemal Atatürk projesi hazırlandığını duyurdu. “2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bir projeden söz ediyorum” diyen Arman, söz konusu projede Mustafa Kemal Atatürk’ü ise Aras Bulut İynemli’nin canlandıracağını söyledi.
“Duyduk duymadık demeyin! İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum." diyen Arman şöyle devam etti:
Çünkü çok heyecan duydum, iki sene ölsem içimde tutamam. 29 Ekim 2023'te, yani Cumhuriyet'imizin 100. yılında, bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor. 2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bir projeden söz ediyorum.
Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak? Cevap veriyorum: Aras Bulut İynemli...