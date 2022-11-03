2023'te ceza yiyen resmen yandı! İşte yeni zamlı trafik cezaları

Bazı vergiler ile harç ve cezaların belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranı (YDO) belli oldu. Geçen yıl yüzde 36.20 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 122.93’e çıktı. Peki, gelecek yıl motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları ve harçlar ne olacak?