2023'te ceza yiyen resmen yandı! İşte yeni zamlı trafik cezaları
2023 yılı yaklaşırken yeni zamlar da ard arda yağmaya devam ediyor. 2023 yılında ciddi bir zam oranı da trafik trafik cezalarında olacak. Erdoğan onay verirse 2023 yılında yeni cezalar bel bükecek. Peki 2023 yılında trafik cezaları ne kadar artacak?
Bazı vergiler ile harç ve cezaların belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranı (YDO) belli oldu. Geçen yıl yüzde 36.20 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 122.93’e çıktı. Peki, gelecek yıl motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları ve harçlar ne olacak?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç 2023 yılında cezalar ne kadar artacak yazdı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu.
Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak açıklandı. Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 seviyesinde çıkmıştı. Bu yıl açıklanan yeniden değerleme oranı 1984 yılından bu yana açıklanan en yüksek oran. Daha önce en yüksek oran 1994 yılında yüzde 107.6 olmuştu.
Son söz Erdoğan'da olacak
Bazı vergiler ile harç ve cezalar yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda farklı oranlarda indirme yetkisi bulunuyor. Ancak, trafik cezasında indirim yetkisi bulunmuyor.