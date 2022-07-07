"2023 te görüşelim..." Burcu Esmersoy'un düğününe otel engeli!
Fit vücuduyla, oynadığı reklam filmleriyle, sunuculuğu ile gönüllere taht kuran Burcu Esmersoy uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Önceki gün Etiler'de muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel sunucu düğünün ertelendiğini otel engeline takıldıklarını dile getirerek tarih belirleyemediklerini söyledi.
Sunuculuğu ile fit vücuduyla, oynadığı reklam filmleriyle, hafızalara kazınan Burcu Esmersoy uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Önceki gün Etiler'de muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel sunucu düğünün ertelendiğini otel engeline takıldıklarını dile getirerek tarih belirleyemediklerini söyleyerek "Otel dolu. Bize ‘2023’te görüşelim’ diye mail attılar. Biz de ‘Biri düğününü iptal ederse bize haber verin’ dedik. " dedi.
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kalabalık bir arkadaş grubuyla birlikte mekanda oturan Esmersoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Soruları yanıtladı
Burcu Esmersoy önceki gün bir mekanda Etiler’de görüntülendi. Kapıda bekleyen muhabirleri görünce dışarı çıkıp soruları yanıtladı.
Sıkıntı çıktı
Burcu Esmersoy ve 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Burcu Esmersoy, düğünü İtalya’da yapacaklarını açıkladı. Ancak bir sıkıntı çıktı...