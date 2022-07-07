"2023 te görüşelim..." Burcu Esmersoy'un düğününe otel engeli!

Sunuculuğu ile fit vücuduyla, oynadığı reklam filmleriyle, hafızalara kazınan Burcu Esmersoy uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Önceki gün Etiler'de muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel sunucu düğünün ertelendiğini otel engeline takıldıklarını dile getirerek tarih belirleyemediklerini söyleyerek "Otel dolu. Bize ‘2023’te görüşelim’ diye mail attılar. Biz de ‘Biri düğününü iptal ederse bize haber verin’ dedik. " dedi.