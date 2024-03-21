2023 seçimlerini bilmişti son anket sonuçlarını paylaştı! Farklar çok dikkat çekti
31 Mart'a doğru giderken son viraja girildi. Önümüzdeki günlerde seçim yasakları devreye girecek ve anket sonuçları artık paylaşılamayacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdiği oranla sonuca en çok yaklaşan Sonar Araştırma son anketini yayınladı. İstanbul'un ilçelerindeki büyük oran farkları dikkat çekerken Ankara'da Etimesgut'ta da son durum belli oldu. Öte yandan Yöneylem de İstanbul Büyükşehir için son çalışmasını duyurdu.
Seçim haftasına yaklaşılırken anket şirketleri gaza bastı. Neredeyse her gün yeni sonuçlar açıklanıyor. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin dışında İstanbul başta olmak üzere diğer büyükşehirler için sonuçları yakından takip ediyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaptıkları çalışmalarla sonuca en çok yaklaşan Sonar Araştırma Şirketi son anketlerini duyurdu.
İşte son anketler
Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı CNN Türk yayınında İstanbul ilçeleri Beyoğlu, Büyükçekmece, Kağıthane ve Sarıyer, Ankara ilçesi Etimesgut, Manisa ve ilçesi Turgutlu ile Balıkesir'deki son anket sonuçlarını paylaştı.
AK Parti adayları Beyoğlu ve Kağıthane'de büyük farkla önde görülürken CHP adayları Sarıyer ve Büyükçekmece'de önde yer aldı.
Turgutlu'da nefes kesen yarış ise dikkat çekti. MHP, CHP ve Yeniden Refah adayının oy oranlarının yakınlığı 'atbaşı' yorumlarını beraberinde getirdi.