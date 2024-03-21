2023 seçimlerini bilmişti son anket sonuçlarını paylaştı! Farklar çok dikkat çekti

Seçim haftasına yaklaşılırken anket şirketleri gaza bastı. Neredeyse her gün yeni sonuçlar açıklanıyor. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin dışında İstanbul başta olmak üzere diğer büyükşehirler için sonuçları yakından takip ediyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaptıkları çalışmalarla sonuca en çok yaklaşan Sonar Araştırma Şirketi son anketlerini duyurdu.