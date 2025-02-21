2023 seçimlerini bilen SONAR'ın 'Erdoğan aday olmazsa' anketi Selçuk Bayraktar o isimden fark yedi

Ankette, “PKK’nın silah bırakması için sürdürülen çabalarda, Abdullah Öcalan’ın, yapacağı açıklama ile bu süreçte önemli bir rol üstlenecek olması sizi rahatsız ediyor mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 62,5 “Evet” derken, yüzde 25,4’ü “Hayır” dedi. Yüzde 3,2 kararsız kaldı. Fikri veya cevabı olmayanlar ise yüzde 8,9.