2023 seçimlerini bilen SONAR'ın 'Erdoğan aday olmazsa' anketi Selçuk Bayraktar o isimden fark yedi
Hakan Bayrakçı’ya ait SONAR Araştırma Şirketi’nin son haftalarda yaşanan gelişmelere ilişkin, Şubat ayında 26 ilde 3 bin 202 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan'ın aday olmaması durumunda AK Parti cephesinde tercih edilen adayların oy oranları dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın olmadığı senaryoda adayın kim olacağı merak konusu olurken ortaya çıkan isimlerle ilgili son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. 2023 seçimlerini bilen anket şirketlerinden SONAR'ın araştırması yayımlandı. Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR Araştırma Şirketi, Şubat ayında 26 ilde 3 bin 202 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Ankette, “PKK’nın silah bırakması için sürdürülen çabalarda, Abdullah Öcalan’ın, yapacağı açıklama ile bu süreçte önemli bir rol üstlenecek olması sizi rahatsız ediyor mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 62,5 “Evet” derken, yüzde 25,4’ü “Hayır” dedi. Yüzde 3,2 kararsız kaldı. Fikri veya cevabı olmayanlar ise yüzde 8,9.
“Mezuniyet törenindeki faaliyetlerinden ötürü 5 teğmen ve 3 subayın ordudan atılmaları / ihraç edilmeleri sizce doğru mu olmuştur, yanlış mı olmuştur” sorusunda da oranlar benzer oldu. “Yanlış” diyen katılımcıların oranı yüzde 61,2; “Doğru” diyenlerin oranı yüzde 20,5 oldu. Kararsızlar 3,6 oranında kaldı. Fikri veya cevabı olmayanlar ise yüzde 14,7.
Halk TV’deki yayından ötürü gazetecilerin gözaltına alınmasını ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanmasını onaylıyor musunuz” sorusunda oranlar şöyle:
Hayır, onaylamıyorum – Yüzde 57,3
Evet, onaylıyorum – Yüzde 22,5
Kararsızım – Yüzde 2,2
Fikri veya cevabı Yok – Yüzde 18