2023 Oscar adayları belli oldu! Listede yok yok: İşte öne çıkan filmler, sürpriz isimler!
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunda 95'inci kez sahiplerini bulacak. 13 Mart'ta düzenlenmesi planlanan 95. Oscar Ödül Töreni'nin adayları bugün düzenlenen canlı yayın ile açıklandı. İşte büyük ödül için yarışacak birbirinden iddialı yapımlar ve ünlü isimler...
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği 95’inci Akademi Ödülleri’nin adayları belli oldu.
Samuel Goldwyn Theatre'da Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı. Oscar adayları arasında “The Banshees of Inisherin,” “Elvis,” “Everything Everywhere All at Once,” “The Fabelmans,” “All Quiet on the Western Front,” “Tár” and “Top Gun: Maverick" filmleri öne çıktı.
İşte adaylar...
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever
Hong Chau - The Whale
Kerry Condon - The Banshees of Inisherin
Jamie Lee Curtis -Everything Everywhere All at Once
Stephanie Hsu - Everything Everywhere All at Once
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Babylon
Black Panther: Wakanda Forever
Elvis
Everything Everywhere All at Once
Mrs Harris Goes to Paris
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ
All Quiet on the Western Front
Babylon
The Banshees of Inisherin
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans