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2023 Oscar adayları belli oldu! Listede yok yok: İşte öne çıkan filmler, sürpriz isimler!

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2023 Oscar adayları belli oldu! Listede yok yok: İşte öne çıkan filmler, sürpriz isimler!

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunda 95'inci kez sahiplerini bulacak. 13 Mart'ta düzenlenmesi planlanan 95. Oscar Ödül Töreni'nin adayları bugün düzenlenen canlı yayın ile açıklandı. İşte büyük ödül için yarışacak birbirinden iddialı yapımlar ve ünlü isimler...

2023 Oscar adayları belli oldu! Listede yok yok: İşte öne çıkan filmler, sürpriz isimler!

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği 95’inci Akademi Ödülleri’nin adayları belli oldu.

Samuel Goldwyn Theatre'da Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı. Oscar adayları arasında “The Banshees of Inisherin,” “Elvis,” “Everything Everywhere All at Once,” “The Fabelmans,” “All Quiet on the Western Front,” “Tár” and “Top Gun: Maverick" filmleri öne çıktı.

İşte adaylar...

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2023 Oscar adayları belli oldu! Listede yok yok: İşte öne çıkan filmler, sürpriz isimler!

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau - The Whale

Kerry Condon - The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis -Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu - Everything Everywhere All at Once

222
2023 Oscar adayları belli oldu! Listede yok yok: İşte öne çıkan filmler, sürpriz isimler!

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs Harris Goes to Paris

322
2023 Oscar adayları belli oldu! Listede yok yok: İşte öne çıkan filmler, sürpriz isimler!

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ
All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

422