2023 BMX Avrupa Kupası'nın 10. etap yarışları Sakarya'da yapıldı
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Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) tarafından düzenlenen BMX Avrupa Kupası 10. etap yarışları, Sakarya'da gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Bisiklet Fest" kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 26 ülkeden 149 sporcu katıldı.
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Sabah saatlerinde başlayan antrenmanların ardından sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verdi.
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Şampiyonanın son iki yarışı olan 11. ve 12. etapları ise 2-3 Eylül'de Portekiz'de gerçekleştirilecek.
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