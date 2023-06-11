BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46

2023 BMX Avrupa Kupası'nın 10. etap yarışları Sakarya'da yapıldı

|
2023 BMX Avrupa Kupası'nın 10. etap yarışları Sakarya'da yapıldı

Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) tarafından düzenlenen BMX Avrupa Kupası 10. etap yarışları, Sakarya'da gerçekleştirildi.

2023 BMX Avrupa Kupası'nın 10. etap yarışları Sakarya'da yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Bisiklet Fest" kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 26 ülkeden 149 sporcu katıldı.

126
2023 BMX Avrupa Kupası'nın 10. etap yarışları Sakarya'da yapıldı

Sabah saatlerinde başlayan antrenmanların ardından sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verdi.

226
2023 BMX Avrupa Kupası'nın 10. etap yarışları Sakarya'da yapıldı

Şampiyonanın son iki yarışı olan 11. ve 12. etapları ise 2-3 Eylül'de Portekiz'de gerçekleştirilecek.

326
2023 BMX Avrupa Kupası'nın 10. etap yarışları Sakarya'da yapıldı
426