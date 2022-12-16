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2023 asgari ücret zammı bekleniyor! İşte asgari ücret sürecinde son durum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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2023 asgari ücret zammı bekleniyor! İşte asgari ücret sürecinde son durum

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirdi. Süreç ne şekilde ilerliyor işte 5 soruda merak edilenler...

2023 asgari ücret zammı bekleniyor! İşte asgari ücret sürecinde son durum

1- Asgari ücret nedir?

İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

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2023 asgari ücret zammı bekleniyor! İşte asgari ücret sürecinde son durum

Türkiye'de ise asgari ücret 1936 tarihli İş Kanunu ile mevzuata girmesine rağmen 1951'e kadar uygulanmadı. 1951-1967 yılları arasında mahalli komisyonlarca belirlendi. Bugün geçerli olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uygulamasına ise 1967 yılından sonra geçildi.

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2023 asgari ücret zammı bekleniyor! İşte asgari ücret sürecinde son durum

2- Mevcut asgari ücret ne kadar ve kimleri ilgilendiriyor?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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2023 asgari ücret zammı bekleniyor! İşte asgari ücret sürecinde son durum

2022 yılı asgari ücretiyle tüm ücretlerden asgari ücret kadar olan kısım gelir vergisinden muaf tutulmaya başlanmıştı.

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