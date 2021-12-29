2022'de kaç gün tatil var? Milyonları üzecek haber: İşte 2022 yılı resmi tatilleri...

Milyonlarca çalışan ve öğrenci 2022 yılında kaç gün resmi tatil yapılacağını araştırıyor. Resmi tatil planına göre kendi yaz tatili ve yıllık izin programlarını yapacak olan vatandaşlar, bu konu hakkında internette yaptıkları araştırmalarla fikir sahibi olmaya çalışıyor.



İşte, 2022 milli ve dini bayram tatil günleri...