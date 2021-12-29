2022'de kaç gün tatil var? Milyonları üzecek haber: İşte 2022 yılı resmi tatilleri...
Çalışan yurttaşların ve öğrencilerin gündeminde olan 2022 yılındaki resmi tatillerin günleri belli oldu.
Milyonlarca çalışan ve öğrenci 2022 yılında kaç gün resmi tatil yapılacağını araştırıyor. Resmi tatil planına göre kendi yaz tatili ve yıllık izin programlarını yapacak olan vatandaşlar, bu konu hakkında internette yaptıkları araştırmalarla fikir sahibi olmaya çalışıyor.
İşte, 2022 milli ve dini bayram tatil günleri...
Yılbaşı Tatili
1935 yılından bu güne resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022 yılında cumartesi günü kutlanacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen ve işçinin,emekçinin günü olarak bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2022 yılında pazar gününe denk geliyor.