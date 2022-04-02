2022’de emekli olmak avantajlı! Maaşlarda büyüme etkisi nasıl hesaplama yapılıyor bomba formül
Noyan Doğan, emeklilik planı yapanları yakından ilgilendiren bir yazı kaleme aldı. ‘Emekliliğim geldi şimdi mi emekli olsam, biraz daha beklesem mi, beklersem emekli maaşım artar mı?’ sorusunun çokça sorulduğunu bildiren uzman isim önemli detaylar aktardı.
Emekli olmayı düşünenler için 2022 yılı fırsat sunuyor mu? Emekli maaşında hesaplama nasıl yapılıyor? Hürriyet yazarı Noyan Doğan '2022’de emekli olmak avantajlı' başlıklı yazında şunları kaleme aldı:
Şunu hemen belirteyim, 2022 yılında emekli olmak avantajlı. Neden avantajlı olduğunu anlatacağım ama önce yine en çok merak edilen konuya, emekli maaşının nasıl hesaplandığına kısaca değineyim.
Emekli maaşı, karmaşık bir formülle hesaplanıyor. En basit haliyle anlatayım. 4/A’lı, yani işçi statüsünde veya halk arasında bilinen adıyla SSK’lı olarak çalışanlarda ilk sigortalı olduğu tarihe göre emeklilik maaşı farklı hesaplanıyor. Burada da 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın sosyal güvenlik için ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı gibi faktörler emekli aylığının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Maaş hesabı yapılırken de kat sayı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamı gibi formüller kullanılıyor.
Aylık bağlanma oranı
Basit haliyle; ortalama aylık kazancın, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu emekli aylığı tutarı belirleniyor. Ortalama aylık kazanç da dönemsel tüketici enflasyonuna göre hesaplanıyor ve büyüme hızı üzerine ekleniyor. Güncellenmiş aylık kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucu emekli maaşı belirleniyor, bu maaş da geçmiş enflasyon oranında artırılıyor. Enflasyon artışında da ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemlerindeki 6 aylık enflasyon etkili oluyor.