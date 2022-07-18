2022 YKS Türkiye birincileri belli oldu! 500 tam puan aldılar
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2022 (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) YKS sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) verilerine göre, TYT'ye başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan 3 milyon 8 bin 287'si sınava katıldı, 226 bin 31 aday girmedi. TYT adaylarından 3 milyon 8 bin 29'unun sınavı geçerli, 258 adayın sınavı geçersiz sayıldı. Peki YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte tüm detaylar...
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
(2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.
ÖSYM'den yapılan duyuruda, "18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 07.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.