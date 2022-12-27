2022 yılı afet yılı oldu! Felaketlerin bilançosu ağır oldu
Dünyanın birçok yerinde 2022 yılında meydana gelen deprem, sel, volkanik patlama, kasırga ve orman yangınları gibi doğal afetler yüzlerce can kaybına ve büyük maddi hasara yol açtı.
Dünyada 2022 yılında farklı ülkelerde sarsıcı birçok doğal afet yaşandı. Yılın ilk olayı Tonga’nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan Hunga Tonga sualtı yanardağında 14 Ocak’ta meydana gelen patlama büyük bir paniğe neden oldu.
Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, volkanik facianın yol açtığı tsunami nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaklaşık 100 bin kişilik nüfusun yüzde 80’ininden fazlasının patlamadan etkilendiği ülkede, birçok ev yıkılırken yüzlerce evde ise hasar meydana geldi.
Orman yangınlarda binlerce hektar küle döndü
Nisan ayında ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Coconino bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. Bölgede 766 ev tahliye edilirken en az 7 bin hektarlık alan küle dönmüştü. İki binden fazla kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığı yangınlarda, 24 ev veya bina kullanılamaz hale geldi.