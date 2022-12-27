2022 yılı afet yılı oldu! Felaketlerin bilançosu ağır oldu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, volkanik facianın yol açtığı tsunami nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaklaşık 100 bin kişilik nüfusun yüzde 80’ininden fazlasının patlamadan etkilendiği ülkede, birçok ev yıkılırken yüzlerce evde ise hasar meydana geldi.