2022 yılbaşında hangi şarkıcı nerede sahneye çıkacak işte kişi başı ücretler
2022 yılbaşına doğru geri sayım başladı yeni yıla coşkuyla girmek isteyen herkes birçok şarkıcının yeni yılı karşılayacağı mekanı ve kişi başı ücretleri merak ediyor. İşte '2022 yılbaşında kim nerede sahne alacak izlemenin bedeli ne kadar' sorusunun yanıtı...
2022 yılbaşına sayılı günler kaldı, yeni yıl yaklaşırken birçok şarkıcı yeni yılı sahnede karşılayacak. Farklı şehirlerde gerçekleşecek konserlerle yılbaşı coşkusu yaşanacak peki hangi şarkıcı nerede, hangi mekanda sahne alacak ve bu şarkıcıları dinlemek için kişi başı ödemeniz gereken ücret ne? İşte yanıtı...
İstanbul'da Candan Erçetin, Demet Akalın, Ajda Pekkan, Mabel Matiz, Seda Sayan, İzel, Hülya Avşar- Burak Kut, Edis, Emir Can İğrek, Coşkun Sabah sahne alacak.
Candan Erçetin: Yeni yıl gecesi Jolly Joker Private’ta çıkacak. Kişi başı ücretler bin 100 TL’den başlıyor.
Demet Akalın: 2022’yi Crowne Plaza İstanbul-Florya’da karşılayacak. Kişi başı ücretler bin 750 TL’den başlıyor.