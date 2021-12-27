2022 yılbaşında hangi şarkıcı nerede sahneye çıkacak işte kişi başı ücretler

2022 yılbaşına sayılı günler kaldı, yeni yıl yaklaşırken birçok şarkıcı yeni yılı sahnede karşılayacak. Farklı şehirlerde gerçekleşecek konserlerle yılbaşı coşkusu yaşanacak peki hangi şarkıcı nerede, hangi mekanda sahne alacak ve bu şarkıcıları dinlemek için kişi başı ödemeniz gereken ücret ne? İşte yanıtı...