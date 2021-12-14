2022 Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe hayali suya düştü!

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim

O dönem Fenerbahçe'de futbolcu olarak görev yapan Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesajla destekte bulunmuştu.