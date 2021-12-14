2022 Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe hayali suya düştü!
Survivor 2022 All Star kadrosundaki yarışmacılardan Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na katılma hayalleri suya düştü. Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç, kurulan yeni Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na dahil edilmedi.
Survivor Al Star 2022 kadrosuna dahil edilen eski yarışmacılardan Aycan Yanaç bir yandan sevinç bir yandan da hayakırıklığı yaşadı. Survivor'da yarıştığı dönemde bir ödül sonrası " Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." diyen Aycan Yanaç, takıma çağırılmadı. Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe hayali suya düştü.
"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum"
Survivor yarışmasıyla ünlenen ve Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç, o dönem yarıştığı esnada bir ödül sonrası "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın kurulmasının ardından gözler Aycan Yanaç'a çevrilmişti.
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim
O dönem Fenerbahçe'de futbolcu olarak görev yapan Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesajla destekte bulunmuştu.