2022 asgari ücret ile AGİ de artacak! Çalışanlara rehber olacak tablo adım adım hesaplama

Brüt üzerinden hesaplanıyor

AGİ, asgari ücret yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranların toplamı yüzde 85'i geçemiyor.