2022 asgari ücret ile AGİ de artacak! Çalışanlara rehber olacak tablo adım adım hesaplama
Asgari ücret ile birlikte çalışanların aldıkları Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de yılbaşında artacak. Milyonların merak ettiği, "AGİ nasıl hesaplanıyor, asgari ücret içinde mi yer alıyor, asgari ücret ile kim ne kadar maaş alacak?" soruları yanıt buldu. İşte tüm detaylar...
Asgari ücret 2022 için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor. Dolayısıyla işçinin bu hakkını işverenler ödemek zorunda. Zaten kendi ceplerinden çıkan bir şey yok, devlet onlara bu parayı işçiye vermek üzere iade ediyor.
Brüt üzerinden hesaplanıyor
AGİ, asgari ücret yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranların toplamı yüzde 85'i geçemiyor.
Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde aylık rakam da ortaya çıkıyor.