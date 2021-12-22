2021'in son piştisi Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ve Mısırlı Meedo ile aynı maçta!

Bir süre önce kızı Melisa'nın kendisiyle kalması konusunda paylaşım yaparak eski eşi Acun Ilıcalı'ya mesaj vermeye çalışan Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı ile çok fena 'pişti' oldu. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Miami Heat maçına Mısırlı milyarder iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile giden Subaşı maçta Acun Ilıcalı ile pişti oldu.