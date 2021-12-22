2021'in son piştisi Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ve Mısırlı Meedo ile aynı maçta!
Acun Ilıcalı kızının velayeti konusunda ters düştüğü eski eşi Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile pişti oldu. Sosyal medyada bu ilginç rastlanytı '2021'in son piştisi' olarak yorumlandı.
Bir süre önce kızı Melisa'nın kendisiyle kalması konusunda paylaşım yaparak eski eşi Acun Ilıcalı'ya mesaj vermeye çalışan Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı ile çok fena 'pişti' oldu. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Miami Heat maçına Mısırlı milyarder iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile giden Subaşı maçta Acun Ilıcalı ile pişti oldu.
2021'in son piştisi
Kızını görmek için İstanbul'a dönen Subaşı sevgilisini özleyince yine Miami'ye döndü. Basketbol maçına 'Meedo' kısa ismiyle seslendiği Mohammed Alsaloussi ile giden Şeyma Subaşı, maçta Acun Ilıcalı ile pişti oldu.
İkilinin birbiriyle konuşup konuşmadığı bilinmezken Şeyma Subaşı'nın keyifli halleri gözlerden kaçmadı.
'Melisa'nın velayeti' ile ilgili sorun yaşadılar
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı bir süre önce Acun Ilıcalı ise kızlarının kimde kalacağı konusunda anlaşmazlık yaşamıştı.