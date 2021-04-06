2021'in ilk Van kedileri dünyaya geldi! Gülümseten görüntüler ortaya çıktı
VAN'da binlerce turistin odağı olan Van Kedi Villası'nda koruma altındaki kedilerin ilk yavruları dünyaya geldi.
Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin 2021 yılındaki ilk yavruları dünyaya gözünü açtı. Bu yıl 10 anne Van kedisi, yaklaşık 25 yavru doğurdu.
Van kedilerinin doğumlarının her mevsim senkronize bir şekilde devam edeceği belirtildi.
Van Kedi Villasında görevli Mehmet Atar Bayır, kedi evinde bu yıl çiftleşmenin şubat ayında gerçekleştiğini belirtti. Bu yıl pandemiden dolayı yaklaşık 20 günlük bir gecikme olduğunu söyledi.
Bayır, “Burada erkek ve dişi kedilerden damızlık için elverişli olanları seçtik. 30’a yakın dişi kedimiz var. Bu kedilerden 10’u doğum yaptı ve yaklaşık 25 kedi doğdu." diye konuştu.