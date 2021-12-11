2021'in 'enleri' işte yılın bomba magazin haberleri ve dedikoduları

Hadise-Reza Zarrab-Ebru Gündeş üçgeni! Magazine bomba gibi düşmüştü

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığını konuşulurken, Hadise'nin arkadaşı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiası, magazin gündeminde aylarca tartışıldı. Olaylar devam ederken Hadise iddialara, "Kimse benim namusuma laf edemez. Tüm hukuki yollara başvuracağım" şeklinde yanıt verdi. Ebru Gündeş'in ise konu hakkında hiçbir açıklama yapmaması ve bu süreçte eşi Zarrab'dan boşanması iddiaların doğruluğunu güçlendirse de bu konuda bir kesinliğe varılamadı...