2021'in 'enleri' işte yılın bomba magazin haberleri ve dedikoduları
2022'ye doğru geri sayım başladı 2021'de magazin dünyasının en çalkantılı, en konuşulan olaylarını derledik. İşte 2021'in en çok konuşulan magazin haberleri...
2022 yılına az bir süre kala, gelin 2021 yılının haftalarca konuşulan, üzerine birçok iddia ortaya atılan en bomba magazin olaylarına yeniden göz atalım. İşte 2021 yılının en konuşulan olayları:
1. Hadise-Kaan Yıldırım ayrılığı: Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın çalkantılı aşk hayatı 2021 yılında damga vuran magazin olaylarından... Bir dargın bir barışık ünlü çift, 1,5 yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirmişti.
Hadise-Reza Zarrab-Ebru Gündeş üçgeni! Magazine bomba gibi düşmüştü
Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığını konuşulurken, Hadise'nin arkadaşı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiası, magazin gündeminde aylarca tartışıldı. Olaylar devam ederken Hadise iddialara, "Kimse benim namusuma laf edemez. Tüm hukuki yollara başvuracağım" şeklinde yanıt verdi. Ebru Gündeş'in ise konu hakkında hiçbir açıklama yapmaması ve bu süreçte eşi Zarrab'dan boşanması iddiaların doğruluğunu güçlendirse de bu konuda bir kesinliğe varılamadı...
Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin aşk bombası!
O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezon jürisinde Hadise'ye yer verilmemesi ve çıkan haberlerin ardından Acun Ilıcalı'nın Hadise'yi sosyal medya hesabından çıkarması kafaları daha da karıştırdı... Ve hemen ardından Hadise yeni bir aşk ile gündeme geldi. Hadise'nin aşk yaşadığı kişinin ünlü bir kahve markasının Türkiye CEO'su Mehmet Dinçerler olduğu ortaya çıktı.
2021'in en üzen haberi: Alişan'ın abisi Selçuk Tektaş'ın vefatı
2021 yılının en üzen olayı ise, ünlü şarkıcı Alişan'ın abisi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle kaybetmesi oldu.