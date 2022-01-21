2021'in en başarılı takımları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray bakın kaçıncı: 30 yıl sonra bir ilk oldu
IFFHS'nin 2021 yılının en başarılı takımlarını açıkladığı liste duyuruldu. Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş umduğunu bulamazken zirveye yerleşen takım herkesi şaşırttı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2021 yılını baz aldığı ”Dünyanın En İyi Futbol Takımları” sıralamasını açıkladı.
IFFHS’nin 1991 yılından bu yana açıkladığı raporlarda, bu yıl bir ilk gerçekleşti.
Raporda daha önce hiçbir takımı listenin ilk sırasında yer almayan ülke sürpriz yaptı.
IFFHS’nin yayınladığı raporda, Türkiye temsilcileri oldukça gerilerde kaldı. 2021 yılının son dönemecinde UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasını namağlup lider olarak tamamlayan Galatasaray, listenin 46. sırasında yer alarak Türkiye’nin 2021 yılındaki en başarılı kulübü oldu.