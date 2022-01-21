BIST 2.001
DOLAR 13,41
EURO 15,21
ALTIN 790,85

2021'in en başarılı takımları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray bakın kaçıncı: 30 yıl sonra bir ilk oldu

2021'in en başarılı takımları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray bakın kaçıncı: 30 yıl sonra bir ilk oldu

IFFHS'nin 2021 yılının en başarılı takımlarını açıkladığı liste duyuruldu. Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş umduğunu bulamazken zirveye yerleşen takım herkesi şaşırttı.

2021'in en başarılı takımları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray bakın kaçıncı: 30 yıl sonra bir ilk oldu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2021 yılını baz aldığı ”Dünyanın En İyi Futbol Takımları” sıralamasını açıkladı.

116
2021'in en başarılı takımları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray bakın kaçıncı: 30 yıl sonra bir ilk oldu

IFFHS’nin 1991 yılından bu yana açıkladığı raporlarda, bu yıl bir ilk gerçekleşti.

216
2021'in en başarılı takımları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray bakın kaçıncı: 30 yıl sonra bir ilk oldu

Raporda daha önce hiçbir takımı listenin ilk sırasında yer almayan ülke sürpriz yaptı. 

316
2021'in en başarılı takımları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray bakın kaçıncı: 30 yıl sonra bir ilk oldu

IFFHS’nin yayınladığı raporda, Türkiye temsilcileri oldukça gerilerde kaldı. 2021 yılının son dönemecinde UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasını namağlup lider olarak tamamlayan Galatasaray, listenin 46. sırasında yer alarak Türkiye’nin 2021 yılındaki en başarılı kulübü oldu.

416