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2021'de dünyada en çok hasılat yapan 10 film belli oldu! Çin ABD yarışında zirve bakın kimin oldu

2021'de dünyada en çok hasılat yapan 10 film belli oldu! Çin ABD yarışında zirve bakın kimin oldu

Box Office Türkiye, global toplam hasılatta, pandeminin patlak verdiği 2020'ye göre yüzde 78 artış yaşanan 2021'in dünya genelinde en çok hasılat elde eden 10 filmini derledi.

2021'de dünyada en çok hasılat yapan 10 film belli oldu! Çin ABD yarışında zirve bakın kimin oldu

Box Office Türkiye, global toplam hasılatta, pandeminin patlak verdiği 2020'ye göre yüzde 78 artış yaşanan 2021'in dünya genelinde en çok hasılat elde eden 10 filmini derledi. Derlemedeki sıralamalar filmlerin yalnızca 2021 yılı içerisinde elde ettikleri hasılatlara göre sıralama yapıldı. 

2021'in dünya genelinde en çok hasılat elde eden 10 filmi şöyle... 

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2021'de dünyada en çok hasılat yapan 10 film belli oldu! Çin ABD yarışında zirve bakın kimin oldu

10. Eternals (ABD)

2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 401,2 milyon dolar

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2021'de dünyada en çok hasılat yapan 10 film belli oldu! Çin ABD yarışında zirve bakın kimin oldu

9. Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (ABD)

2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 432,2 milyon dolar

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2021'de dünyada en çok hasılat yapan 10 film belli oldu! Çin ABD yarışında zirve bakın kimin oldu

8. Godzilla vs. Kong (ABD)

2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 467,8 milyon dolar

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