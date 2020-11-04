2021 yılı MTV araç vergisi ne kadar? İşte zamlı pasaport harcı ve trafik cezaları
Yeniden değerleme oranı belli oldu, 2021 yılında MTV'den pasaporttan, ehliyet ve kimlik harcına kadar herşey zamlanıyor. İşte 2021 yılı zamlı tarifesi
Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesinden sonra 2021 yılında pasaport, ehliyet ve kimlik harçları ile, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde fiyat artışı yaşanacak. 2021 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin ya da emniyet kemeri takmamanın cezası ne kadar olacak? Yurtdışından getirilecek cep telefonlarına kaç lira harç ödenecek? Hangi arabaya kaç lira vergi çıkacak? İşte ayrıntılar...
Ceza ve harçlardan kaç lira bekleniyor?
2021 yılı bütçe tasarısına göre, trafik cezalarından 6 milyar liradan daha büyük bir gelir bekleniyor. Yine gelecek yıl harçlardan yüzde 13.1 artışla 35.1 milyar lira, taşınmaz satışından yüzde 8.5 artışla 3.1 milyar lira gelir bekleniyor.
TÜİK’in dün açıkladığı ÜFE 12 aylık ortalamasına göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren harç ve cezalar eğer değiştirilmezse yüzde 9.11 olarak uygulanacak. Geçen yıl TÜİK’in açıkladığı yüzde 22.58’lik oran yeniden değerleme oranı olarak resmileşmiş ancak motorlu taşıtlar vergisi için artış oranı yüzde 12 olarak uygulanmıştı.
Eğer 2021 yılında yüzde 9.11’lik oran aynen uygulanırsa motor silindir hacmi 1.300 silindir hacmindeki bir otomobilin vergisi 964 liradan bin 52 liraya, 1.301-1.600 silindir hacmindeki otomobiller için bin 679 liradan bin 832 liraya, 1.601-1.800 silindir hacmindeki otomobiller için 2 bin 965 liradan 3 bin 235 liraya, 1.801-2.000 silindir hacmindeki otomobiller için de 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya çıkacak.