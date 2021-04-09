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2021 yılı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Türkiye'de Nisan ayı güncel kampanyalar

2021 yılı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Türkiye'de Nisan ayı güncel kampanyalar

2021 yılında en ucuz sıfır otomobil fiyatlarını merak edenler, işte tam sizlik liste... 300 bin TL'ye kadar olan en ucuz sıfır otomobil modelleri ve firmaların Nisan ayı kampanyalarını derledik. 150 bin TL'nin altında sadece 1 otomobil var. İşte 2021 yılı en ucuz sıfır otomobiller...

2021 yılı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Türkiye'de Nisan ayı güncel kampanyalar

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

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2021 yılı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Türkiye'de Nisan ayı güncel kampanyalar

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

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2021 yılı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Türkiye'de Nisan ayı güncel kampanyalar

CİTROEN 
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 164.000 TL

Kampanyalı fiyatı 160.000 TL

MART AYI KAMPANYALARI

Yeni Citroen C3 ve C-Elysee modellerinde 50.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası bulunmaktadır.

C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay %1,19 faiz 

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2021 yılı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Türkiye'de Nisan ayı güncel kampanyalar

CİTROEN 
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 

Fiyatı 300.500 TL

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