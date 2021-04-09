2021 yılı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Türkiye'de Nisan ayı güncel kampanyalar
2021 yılında en ucuz sıfır otomobil fiyatlarını merak edenler, işte tam sizlik liste... 300 bin TL'ye kadar olan en ucuz sıfır otomobil modelleri ve firmaların Nisan ayı kampanyalarını derledik. 150 bin TL'nin altında sadece 1 otomobil var. İşte 2021 yılı en ucuz sıfır otomobiller...
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 164.000 TL
Kampanyalı fiyatı 160.000 TL
MART AYI KAMPANYALARI
Yeni Citroen C3 ve C-Elysee modellerinde 50.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası bulunmaktadır.
C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay %1,19 faiz
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 300.500 TL