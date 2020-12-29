2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belli oldu! Hangi model kaç lira MTV ödeyecek?
Araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2021 yılı için artış oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre vergi tutarlarında yeni yılda yüzde 9,11 oranında artış görülecek. Peki, MTV ödeme nasıl yapılır? MTV ilk taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da bu orana göre artacak.
Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
İlk taksit ödemesi ne zaman?: İlk taksidi Ocak ayında yapılacak MTV ödemelerinin 2. taksit ödemeleri Temmuz ayında gerçekleşecek. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.
İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları...
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1051 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
2021 MTV: 1830 lira