2021 Kandili duaları ve mesajları ayetli Berat Kandili mesajları hadisleri

Bakara Suresi'ndeki dua ayeti: Berat Kandili af ve rahmet gecesidir. Bu gecede bolca dua ediniz. Bakara Suresi'nde kullara 'şöyle dua' ediniz denilmiş ve bu dua verilmiştir: “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”