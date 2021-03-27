2021 Kandili duaları ve mesajları ayetli Berat Kandili mesajları hadisleri
Berat Kandili bu gece kutlanıyor. Ayetlerle Berat Kandili mesajlarını dualarla birlikte hazırladık. Berat Kandili hadisi ve bu gece okunacak duaları SMS olarak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte en güzel ve yeni sözlerle Berat Kandili dualı mesajları ve hadisleri...
Berat Gecesi'nin bir adı da "Şefaat gecesi"dir. Bu gecede cennetin kapıları açılır ve dua edip secdeye varanların dilekleri kabul olur. Peki Berat kandilinde hangi duaları okumak ve nasıl ibadet etmek gerekir. Sizler için Peygamberimizin kandil gecesi okuduğu duayı ve Kur'anı Kerim'de geçen en kıymetli duaları resimli kandil mesajları olarak hazırladık. İşte sevdiklerinizle de paylaşabileceğiniz dualı kandil mesajları..
Bakara Suresi'ndeki dua ayeti: Berat Kandili af ve rahmet gecesidir. Bu gecede bolca dua ediniz. Bakara Suresi'nde kullara 'şöyle dua' ediniz denilmiş ve bu dua verilmiştir: “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
Peygamberimizin okuduğu Berat kandili duası : Berat Gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’anı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi; “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim.”
Ali İmran Suresi'ndeki dualar: Berat Kandili Gecesi'nde Ali İmran suresinde geçen dualarla af dileyebilirsiniz. Unutmayın ki bu gece af gecesidir ve her kim günahlarından bağışlanmayı dilerse o bağışlanmayı elde eder. İşte Ali İmran Suresi'nde geçen dualar;