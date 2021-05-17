2021 Kainat Güzellik Yarışmasının kazanan ismi oldu! İşte kainatın en güzel kadını
Geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması dün akşam ABD'de yapıldı.
Pandemi nedeniyle geçen yıl ertelenen 2021 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2021) dün akşam yapıldı. Florida'daki Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da düzenlenen yarışmada dünyadan 74 güzellik kraliçesi yarıştı.
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2021 Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanarak, Miss Universe 2021 unvanını alan Meksika Güzeli Andrea Meza oldu.
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26 yaşındaki Andrea Meza, Miss Meksika tacının sahibiydi.
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Yarışmada ikinci Brezilya Güzeli Julia Gama olurken, üçüncü Peru Güzeli Janick Maceta Del Castillo seçildi.
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