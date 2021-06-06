2021 en ucuz sıfır otomobiller! Haziranda fiyatlar arttı işte güncel en ucuz sıfır araçlar
Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış Haziran ayında da devam etti. Yeni otomobil hayali kuranlar ise bu kadar pahalı fiyatlar arasında en ucuz olanlarını merak etti. İşte Haziran 2021 en ucuz sıfır otomobiller...
Sıfır otomobil fiyatlarına Haziran ayı ile birlikte artış yaşandı. Çip krizi sürerken üretim azalıp talep arttı. Bununla birlikte döviz kurlarındaki volatilite de etkisini otomotiv sektörü üzerinde gösterdi.
İşte en ucuz sıfır otomobiller...
121
Alfa Romeo Giulia 859.950 lira
221
Audi A3 Sportback 452.893 lira
321
BMW 118i 458.500 lira
421