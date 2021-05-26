2021 en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında kalmadı güncel sıfır araç fiyat listesi
2021 en ucuz sıfır otomobiller listesi güncellendi. İnternet sitelerinde yer alan fiyat listesine göre 150 bin liranın altında otomobil kalmadı. İşte en ucuz sıfır otomobiller...
Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Listede 300 bin liraya kadar olan modellere yer verildi. 150 bin TL altında satılan model kalmadı.
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel aracın fiyatı 171 bin lira olarak açıklanırken kampanyalı fiyatı 167 bin lira oldu. C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel aracın fiyatı ise 205 bin 500 lira olarak açıklandı.
DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg'nin fiyatı ise 160 bin lira olarak açıklandı. Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg'nin fiyatı ise 196 bin lira oldu.
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli aracın fiyatı 156 bin 900 lira olarak açıklanırken, aracın kampanyalı fiyatı 10 bin TL aşağı çekilerek 146 bin 900 TL oldu.