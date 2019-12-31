2020'ye ilk önce bu ülkeler girdi
2020'ye girmeyi bekleyen ülkelerin yanı sıra birçok Asya ülkesi yeni yılı çoşkuyla karşıladı.
Yeni yıla Türkiye'de girmemize saatler kala dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni yıl coşkusu yaşanmaya başladı.
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Yeni Zelanda ve Avustralya her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla ilk giren ülkeler oldu. Ardından Japonya, Kuzey Kore ve Güney Kore 2020 yılına merhaba dedi.
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2020'YE İLK GİREN YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda'nın Auckland kenti 2020'nin ilk dakikalarına yine havai fişek gösterileriyle 'merhaba' dedi.
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Güney Yarım Küre'de bulunan ve 31 Aralık'ta yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentindeki Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2020'ye giren ilk ülke oldu.
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