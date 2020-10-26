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2020'de Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! İşte liste fiyatları

Otomobil firmalarının 2020 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model otomobilleri belli oldu.

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri belli oldu. Birçok modelin yer aldığı listede her cebe uygun araç bulunuyor.

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İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... 

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CİTROEN
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 151.500 TL

348

CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 

Kampanyalı fiyatı 230.000 TL

448