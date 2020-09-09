2020'de en çok atan otomobiller belli oldu! İlk sırada bakın hangi marka var

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre yüzde 68.4 artarak 403 bin adet olarak gerçekleşti. ODD'nin açıkladığı rakamlara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos ayında ise yüzde 134.4 oranında büyüme yaşadı