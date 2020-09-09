2020'de en çok atan otomobiller belli oldu! İlk sırada bakın hangi marka var
Otomobil Distribütörleri Derneği’nin 2020’nin ilk 8 ayına ait satış rakamları raporu yayınlandı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre yüzde 68.4 artarak 403 bin adet olarak gerçekleşti. ODD'nin açıkladığı rakamlara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos ayında ise yüzde 134.4 oranında büyüme yaşadı
140
İşte Türkiye’de 2020’nin Ocak-Ağustos aylarında otomobillerin satış rakamları. İlk sırada hangi marka var?
240
BENTLEY
9 Adet
340
LAMBORGHINI
13 Adet
440