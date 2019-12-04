2020 yıllık burç yorumları en şanslı 5 burç

2020 burç yorumlarına göre yaklaşan yeni yılın en şanslı burçları belli oldu. 2020 yıllık burç yorumlarına göre gerek aşkta gerek kariyerde ve sağlıkta yılın en şanslı 5 burcu arasında Boğa, Akrep, Yay, Balık ve Kova var. 2020 yılında büyük değişimlerin etkisi altına girecek olan Boğa, Akrep, Yay, Balık ve Kova burcu için öngörülen yıllık burç yorumları şöyle;

Boğa 2020 burç yorumları: Boğa burçları son birkaç yılda hayatlarında bir rutin oluşturdular ve buna bağlı bir şekilde yaşıyorlar. Bundan pek şikayetçi olmasalar da 2020’de değişiklikler için şimdiden hazır olmaları gerekebilir. Çünkü Uranüs, önümüzdeki birkaç yıl boyunca Boğa’da seyahat halinde olacak. Haliyle bazı değişimler de beraberinde gelecek.

Kendi konfor alanından yavaşça çıkmaya başlayacak Boğalar, yeni ve daha önce hayatlarında hiç bulunmamış türde insanlar, yerler ve olaylarla karşılaşabilirler. Bu sizi korkutmasın! İlk etapta kulağa ürkütücü gelse de, uzun vadede sizin için çok iyi şeyler sunacağını bilmelisiniz.