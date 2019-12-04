2020 yıllık burç yorumları en şanslı 5 burç
2020 yılı burç yorumları kendini göstermeye başladı. 2020 yılı burç yorumlarına göre gelecek yılın en şanslı burçları boğa, yay, akrep, balık ve kova burçları. İşte yılın en şanslı 5 burcunu 2020 yılında bekleyenlerin kısa bir özeti.
2020 burç yorumlarına göre yaklaşan yeni yılın en şanslı burçları belli oldu. 2020 yıllık burç yorumlarına göre gerek aşkta gerek kariyerde ve sağlıkta yılın en şanslı 5 burcu arasında Boğa, Akrep, Yay, Balık ve Kova var. 2020 yılında büyük değişimlerin etkisi altına girecek olan Boğa, Akrep, Yay, Balık ve Kova burcu için öngörülen yıllık burç yorumları şöyle;
Boğa 2020 burç yorumları: Boğa burçları son birkaç yılda hayatlarında bir rutin oluşturdular ve buna bağlı bir şekilde yaşıyorlar. Bundan pek şikayetçi olmasalar da 2020’de değişiklikler için şimdiden hazır olmaları gerekebilir. Çünkü Uranüs, önümüzdeki birkaç yıl boyunca Boğa’da seyahat halinde olacak. Haliyle bazı değişimler de beraberinde gelecek.
Kendi konfor alanından yavaşça çıkmaya başlayacak Boğalar, yeni ve daha önce hayatlarında hiç bulunmamış türde insanlar, yerler ve olaylarla karşılaşabilirler. Bu sizi korkutmasın! İlk etapta kulağa ürkütücü gelse de, uzun vadede sizin için çok iyi şeyler sunacağını bilmelisiniz.
Akrep 2020 burç yorumları: Özellikle 2019’un Akrep için zor bir yıl olduğunu söyleyen astrologlar, iniş ve çıkışların ve ayrılıkların ardından 2020’nin yüzünüzü güldüreceğini söylüyor. Aşk hayatınızdaki belirsizliklerin ortadan kalkmasına hazır mısınız? Önemli tarih ise 6 Mart ve 3 Nisan 2020 tarihleri arası! Çünkü bu tarihte Venüs gezegeni Akreplerin 7. evine ziyaret gerçekleştirecek. Bu da aşk konusunda yeni heyecanlar için ideal bir dönem olduğu anlamına geliyor. Bu süre zarfında mevcut bir ilişkiniz varsa daha özel bir boyuta taşıyabilirsiniz. Yalnız bir Akrepseniz yeni birisiyle tanışmanız büyük olasılık dahilinde. Akrep 2020’de yeni fırsatlarla karşılaşarak daha iyi bağlantılar edinecek.
Yay 2020 burç yorumları: Her daim insanlarla minimum bağlantı kurmalarıyla dikkat çeken Yaylar, özgürlüklerinden 2020’de biraz ödün vermek isteyecekler gibi görünüyor. Yaylar bu yeni yılda ilişkilerine daha yakından bir bakış atarak bağlarını güçlendirmek isteyecekler. Biri Haziran, diğeri ise Kasım ayında gerçekleşecek iki ay tutulması İkizler/Yay ekseninde olacak. Bu dönemlerde ilişkinizi daha ileri bir seviyeye taşıma arzusuyla yanıp tutuşabilirsiniz. O yıllardır beklediğiniz “doğru kişi” ile karşılaşmanız için 2020 tüm gücünü size kanalize edecek gibi görünüyor.
Oğlak 2020 burç yorumları:
12 Ocak’ta, 1. Yani kendi evinizde Plüton ve Satürn’ün birleşimi olacak. Bu da Oğlaklar için büyük fayda sağlayacak güçlü bağlantılar anlamına geliyor. Önemli olan; karşınıza çıkan tüm bu fırsatları artıları ve eksileriyle zihninizde tartarak acele karar vermemeniz. Ocak, Haziran ve Temmuz aylarında Oğlak- Yengeç ekseninde tutulma meydana gelecek. Bu süreç de yeni ortaklıklar kurmak, artık size hiçbir şey katmayan insanlardan ve bağlantılardan uzaklaşmak için zemin hazırlayacak.