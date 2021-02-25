2020 yılında duyurulmuştu Japonya'da 'Geleceğin Şehri'nin inşasına başlandı
JAPONYA merkezli Toyota ilk kez 2020 yılının ocak ayında duyurulan, 'Geleceğin şehri' olarak da anılan Woven City projesi için harekete geçerek çalışmalarını başlattı
Toyota, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020'de, 'geleceğin şehri' olarak adlandırdığı akıllı kent prototipini inşa etmeyi planladığını duyurmuştu. Japonya merkezli şirket "Woven City" şehrinin temel atma törenini gerçekleştirdi.
175 dönümlük alana kurulacak geleceğin şehri, Japonya'da Fuji Dağı'nın eteklerine konumlandırılacak. Woven City ile birlikte "0" emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosistem oluşturulacak.
Şehri yaşayan bir laboratuvar ve sürekli evrimleşen bir proje olarak tasarlayan Toyota, Woven City’de otonom teknolojiler, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştirilmesini ve testler gerçekleştirilmesini sağlayacak.
Aynı zamanda burada bir dizi iş fırsatının sağlanması ve dünya çapından araştırmacıların yer alması bekleniyor.