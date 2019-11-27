2020 yaz tatili için erken rezervasyon yaparken dikkat!
Erken rezervasyon dönemi başladı. 2020 yaz tatili için erken rezervasyon yapmak isteyenler için yüzde 50'ye varan indirimler var. Peki erken rezervasyon yaparken nelere dikkat etmek gerekir, erken rezervasyonda acente nasıl seçilmeli, online satın alma yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte erken rezervasyon hakkında bilmeniz gerekenler...
2020 yaz tatili için erken rezervasyon uygulaması başladı. 2020 yazı için yüzde 50 indirimlerle başlayan erken rezervasyon uygulamasının ilk döneminde nasıl rezervasyon yapılır, acente seçerken nelere dikkat etmek gerekir sorularına sizler için yanıt bulduk. Erken rezervasyon fırsatları sayesinde gelecek yaz sezonunda bol bol denize ve güneşe doyabilirsiniz. Üstelik en kaliteli otellerde konaklayarak… Peki ama erken rezervasyonda en doğru acente seçimi nasıl yapılır? Erken rezervasyonda en doğru seçimler yapmak için dikkat etmeniz gerekenler şunlar...
Güvenilir acenteleri seçin: Bilinirlik ve güvenilirlik her hizmette olduğu gibi acente seçiminde de büyük önem arz ediyor. Çünkü otelinizi biraz daha düşük fiyata almak isterken, ismini hiç duymadığınız ve daha önce hiçbir deneyim yaşamadığınız acente sebebiyle çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sebeple kaş yapayım derken göz çıkarmak istemiyorsanız acente seçiminizi yaparken mutlaka hakkında daha fazla bilgi edinmeyi ihmal etmeyin. Her şeyden önce acentenin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi olmasına dikkat etmelisiniz. Böylece belirli bir hizmet kalitesine sahip TÜRSAB üyesi acente ile güvenli ve kanunlara uygun bir seyahat acentesi ile tatil yapmış olursunuz.
Deneyimlerinize güvenin: Eğer daha önce bir acente deneyiminiz olduysa acentenin bilgilendirmesi ve servisinden memnun kaldıysanız, yeni bir seyahat acentesi aramak yerine önceden deneyimlediğiniz acenteyi tercih edebilirsiniz. Böylece sizi daha önceki deneyiminizden dolayı bir nebze de olsa yakından tanıyan bir satış temsilcisi ile muhatap olursunuz. Tatil zevklerinize uygun olan seyahat alternatifleri de böylelikle satış temsilcisi tarafından sizlere daha tutarlı ve doğru bir şekilde önerilecektir.
Online satın alma mı ofise giderek satın alma mı daha iyi: Günümüzde banka hizmetlerinden tatil planlarına kadar artık tüm işlem ve alışverişlerimizi online olarak yapıyoruz. Bu da kısa sürede çok daha hızlı aksiyon almamızı sağlıyor. Fakat bazı durumlarda detaylı bilgi almak için yardıma ihtiyaç duyabiliyoruz. İşte bu durumda hepimiz yüz yüze görüşebileceğimiz, sorularımıza anında cevap verebilecek kişilere ihtiyaç duyuyoruz. Online olarak hizmet vermesinin yanı sıra bir de ofisi bulunan acenteler bu nedenle tatilcilere çok daha fazla avantaj sağlıyor. Çünkü aynı zamanda satış ofisleri bulunan acenteler aklınıza takılacak sorularda sizlere anında destek verebiliyor.