2020 yaz tatili için erken rezervasyon yaparken dikkat!

Güvenilir acenteleri seçin: Bilinirlik ve güvenilirlik her hizmette olduğu gibi acente seçiminde de büyük önem arz ediyor. Çünkü otelinizi biraz daha düşük fiyata almak isterken, ismini hiç duymadığınız ve daha önce hiçbir deneyim yaşamadığınız acente sebebiyle çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sebeple kaş yapayım derken göz çıkarmak istemiyorsanız acente seçiminizi yaparken mutlaka hakkında daha fazla bilgi edinmeyi ihmal etmeyin. Her şeyden önce acentenin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi olmasına dikkat etmelisiniz. Böylece belirli bir hizmet kalitesine sahip TÜRSAB üyesi acente ile güvenli ve kanunlara uygun bir seyahat acentesi ile tatil yapmış olursunuz.