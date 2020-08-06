2020 Survivor Evrim’in sörf denemelerine Sercan Yıldırım’dan olay yorum
2020 Survivor Evrim’in Fethiye’de ailesiyle süren tatilinde paylaştığı sörf fotoğrafına futbolcu Sercan Yıldırım’dan ilginç bir yorum geldi.
Survivor 2020 programının sona ermesinden sonra 5 ay Dominik Cumhuriyeti’nde kalan yarışmacılar yorgunluklarını atmak için yaz tatiline çıktı. Türkiye’nin gözde tatili beldeleri Çeşme ve Bodrum’a dağılan yarışmacıların paylaşımları sosyal medyada yakın takip edilmeye başlandı. Survivor yarışması boyunca kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Evrim Keklik diğer yarışmacılardan farklı olarak tatil için Fethiye’yi seçti. Bir süredir adı oyuncu Mert Öcal ile anılan Evrim Keklik, sörf macerasına adım attı. Paylaştığı sörf fotoğrafına ise Sercan Yıldırım'dan olay yorum geldi.
Yaz tatilini birlikte geçiren Survivor yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları tam gaz devam ediyor. Yarışmanın ardından ortaya çıkan gruplaşmalar yaz tatillerinde de kendini belli etmeye başladı.
Yaz tatilini birlikte geçiren Survivor yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları tam gaz devam ediyor. Yarışmanın ardından ortaya çıkan gruplaşmalar yaz tatillerinde de kendini belli etmeye başladı.
Yasin Obuz, Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç’ın birlikte tatil yapması takipçilerinin gözünde kaçmadı.