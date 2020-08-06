2020 Survivor Evrim’in sörf denemelerine Sercan Yıldırım’dan olay yorum

Survivor 2020 programının sona ermesinden sonra 5 ay Dominik Cumhuriyeti’nde kalan yarışmacılar yorgunluklarını atmak için yaz tatiline çıktı. Türkiye’nin gözde tatili beldeleri Çeşme ve Bodrum’a dağılan yarışmacıların paylaşımları sosyal medyada yakın takip edilmeye başlandı. Survivor yarışması boyunca kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Evrim Keklik diğer yarışmacılardan farklı olarak tatil için Fethiye’yi seçti. Bir süredir adı oyuncu Mert Öcal ile anılan Evrim Keklik, sörf macerasına adım attı. Paylaştığı sörf fotoğrafına ise Sercan Yıldırım'dan olay yorum geldi.