2020 Survivor Burak Yurdugör merak edilenleri anlattı 'Cinsel ilişki aklıma gelmedi'
2020 Survivor Gönüllüler ekibinde yer alan Burak Yurdugör, verdiği özel röportajda yarışmayla ile ilgili merak edilenleri açıklarken Barış Murat Yağcı hakkında bomba açıklamalar yaptı.
Survivor Gönüllüler ekibinde yer alan Burak Yurdugör, gerek performansı gerekse diğer yarışmacılarla yaşadığı diyaloglarla sık sık gündeme geliyordu. Survivor Burak, 'Barış sağ gösterip sol vurdu' diyerek hem elendiği akşamla ilgili hem de yarışmayla ilgili konuştu ve merak edilen soruları cevapladı. İşte gündeme bomba gibi düşen o açıklamalar.
Posta'dan Elif Bayram'a konuşan Survivor Gönüllüler ekibinde yer alan Burak Yurdugör, merak edilen soruları cevapladı Barış Murat Yağcı hakkında olay açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen sorular ve Burak Yurdugör'ün cevapları.
Survivor’a katılmaya nasıl karar verdin? Karar vermende etkili olan şey neydi?; Bu sene Survivor’a katılmam çok ani oldu. Aslında bundan 3 sene önce başvurmuştum, 3 senedir de hep başvuruyordum. Hatta 'Türkiye-Yunanistan' Survivor kadrosunda son elemeye kadar gittim ama sonra olmadı. İyi ki o zaman olmamış, iyi ki bu sene olmuş. Bir de 3 yıldır hep söylüyordum ‘Survivor’a gideceğim’ diye, gidemedim ama bu sene kimseye söylemedim gittim.
"Psikolojik savaş"
Survivor’da ailenden uzakta kalmak, onlardan haber alamamak psikolojini nasıl etkiledi :Ailemden ilk defa bu kadar uzakta kaldım. Orada onlardan uzakta kalmak ve haber alamamak beni mod olarak çok düşürdü. Bir de orası şöyle bir ortam, psikolojin ne kadar yüksek olursa o kadar oyunda başarılı oluyorsun, yine psikolojin ne kadar bozuksa o kadar başarısız oluyorsun. Ben aile durumumdan da elendim açıkçası. Her gece yatmadan önce ailemi düşünüyordum ve bu beni çok zorladı. Psikolojik savaşı kaybettim. Bir de Cemal Can’ın şöyle bir lafı olmuştu; 'Burak 22’de değil de 25 ya da 26 yaşında gelseydi Survivor’a kesin şampiyon olurdu'. Bu lafı çoğu kişiden duydum. Cidden 25-26 yaşlarında gitseydim Survivor’a çok daha farklı bir konum edinebilirdim. Her senenin bir artısı bir katkısı oluyor insana. Ben bu sene tam yarışmaya adapte oldum, elendim.