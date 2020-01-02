2020 saç kesim modelleri isteyen kısa isteyene katlı!

2020 yılında saçında değişiklik yapmak isteyenler 2020 saç modelleri ve kesim önerilerini arayanlardansanız doğru yerdeseniz. Sizler için 2020 saç kesim trendlerini inceleyip, 2020 saç kesim modellerini görselleriyle birlikte derledik. 2020 yılında trend olacak saç modellerinin başında pixie modeller geliyor. İşte detaylar...

Pixie kesim: Kısa modeller arasında en yoğun tercih edilen modeldir. Daha yoğun olarak undercut modeller ile birleşerek modern ve rahat kullanım sağlar. Saç uçlarındaki doğal görüntü ile hem sakin hareketsiz kullanımlarda hem de hareketli karışık kullanımlarda tercih edilebilir.