2020 saç kesim modelleri isteyen kısa isteyene katlı!
2020 saç kesim modellerini sizler için derledik. 2020 saç kesim trendleri arasında pixie kesim gibi aşırı kısa modeller de var, kıvırcık saçlar için kıvırcık kesimler de. 2020 saç kesim modellerinden küt ve undercut modeller de öne çıkıyor. İşte 2020 saç kesim modelleri ve trendlerin detayları..
2020 yılında saçında değişiklik yapmak isteyenler 2020 saç modelleri ve kesim önerilerini arayanlardansanız doğru yerdeseniz. Sizler için 2020 saç kesim trendlerini inceleyip, 2020 saç kesim modellerini görselleriyle birlikte derledik. 2020 yılında trend olacak saç modellerinin başında pixie modeller geliyor. İşte detaylar...
Pixie kesim: Kısa modeller arasında en yoğun tercih edilen modeldir. Daha yoğun olarak undercut modeller ile birleşerek modern ve rahat kullanım sağlar. Saç uçlarındaki doğal görüntü ile hem sakin hareketsiz kullanımlarda hem de hareketli karışık kullanımlarda tercih edilebilir.
Küt kesim: Saç uçlarının aynı hat uzunluğunda olduğu modeller bütünü. 0 derecelik açıyla saça herhangi bir hareket vermeden uygulanır kısa, orta veya uzun boy modelleri mevcuttur.
Katlı kesim: Saç uçlarının aynı uzunlukta farklı hatlar üzerinde düşmesi ile oluşur. Katların yoğunluğu kullanılan açının yükseltilmesiyle arttırılabilir ya da düşürülmesiyle azaltılabilir. Açılar ve farklı uzunluklar kullanılarak model çeşitlendirilebilir.
Undercut kesim: Altlar kısa üstler uzun saç modelleridir. Bağlantılı ve bağlantısız olarak iki gruba ayrılır. Bağlantılı modeller altlar ve üstler arasında geçiş bölümü oluşturularak kesilir. Bağlantısız modellerde de bu geçiş yoktur ve sert bir hat görüntüsü sağlanarak kesilir.