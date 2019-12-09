2020 resmi tatilleri kaç gün oldu 13 gün izin al 44 gün tatil yap!

2020 yılı çalışanların tatil ümitlerini pek karşılayacak gibi görünmüyor. Çünkü 2020 yılında ramazan bayramı, kurban ayramı ve daha birçok resmi tatil haftasonuna denk geliyor. Peki yıllık izinleri ile resmi tatilleri birleştiren bir çalışan kaç gün tatil yapabilecek?