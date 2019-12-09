2020 resmi tatilleri kaç gün oldu 13 gün izin al 44 gün tatil yap!
Aralık ayının sonlarına geldik, 2020 yılı için geri sayım başladı. Peki 2020 yılında kaç gün resmi tatil olacak, bayramlar hangi güne gelecek ve çalışanlar kaç gün tatil yapacak? İşte 2020 yılı resmi tatiller günü tablosu...
Artık 2020 yılı için geri sayım başladı. Aralık ayının bitmesi yeni yılın yaklaşması ile birlikte çalışanlarda 2020 yılında kaç gün tatil yapılacak, resmi günler hangi gün araştırmasına başladı. Çalışanı üzecek haberi şimdiden verelim; 2020 yılında resmi tatillerin ve bayramların çoğu haftasonuna denk geliyor.
2020 yılı çalışanların tatil ümitlerini pek karşılayacak gibi görünmüyor. Çünkü 2020 yılında ramazan bayramı, kurban ayramı ve daha birçok resmi tatil haftasonuna denk geliyor. Peki yıllık izinleri ile resmi tatilleri birleştiren bir çalışan kaç gün tatil yapabilecek?
Yapılan açıklamaya göre, yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak.
13 gün izin al 44 gün tatil yap: Dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceği belirtilerek çalışanların 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekleri öğrenildi.