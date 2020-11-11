2020 Miss ABD Güzeli seçildi! İlk siyah Miss Mississippi Güzeli oldu

Memphis şehrindeki Graceland Sergi Merkezi'nde yapılan törende Branch, sahneden, kutuplaşmış ülkeyi nasıl onaracağına dair mesajlar verdi. Medya ve hükümet gibi kurumlara olan güveni yeniden sağlamak, bireysel silahlanma yasasını yenilemek gerektiğini söyledi.