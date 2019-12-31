2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte amorti rakamları...
Milli Piyango 2020 çekilişinde amorti rakamları belli oldu. Milli Piyango biletinizi Milli Piyango bilet sorgulama sayfasından hızlıca yapabilirsiniz. İşte Milli piyango amorti rakamları...
Milli Piyango çekilişi tamamlandı.
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Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinin ardından amorti rakamları belli oldu.
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Çekilişte amorti rakamları 4 ve 8 olarak belirlendi.
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80 milyon liralık büyük ikramiye, 1358490 numaralı çeyrek bilete isabet etti.
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