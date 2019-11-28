2020 kış modası renk trendleri siyahları terk edin!

Yeşil kombinler: Kış aylarında doğada azalan yeşil rengin yokluğunu siz giderin! Yeşil rengin her tonunu bu kış fazlasıyla göreceğiz. Siz de en sevdiğiniz yeşil renkte birkaç parça edinin, kışa enerji katın. Yeşil renk bir elbise edinerek kovboy çizmelerle kombinleyebilirsiniz. Ya da dış giyimde yeşili kullanarak bir kaban ya da mont satın alabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış.