2020 kış modası renk trendleri siyahları terk edin!
2020 kış modası renk trendleri çok eğlenceli. 2020 kış modası renk trendleri size bu kış lacivertleri, kahverengileri, siyahları unutturacak. 2020 kış modası en trend renkler turuncu, kırmızı, yeşil ve mor. İşte 2020 kış modası renk trendleri ve örnek kombinler...
2020 kışında dolabınızda renklere yer açın. 2020 kışı renk trendleri modada hiç olmadıkları kadar renkli, parlak ve eğlenceli olacak. Bu kış hangi renkler moda diye merak ediyorsanız ilk bilmeniz gereken, 2020 kışında alıştığımız kahverengi, gri, siyah, lacivertler yok. Bu kış herkes morlar, kırmızılar, turuncular ve yeşillerle kışı renklendirecek. İşte 2020 kış modası renk trendleri ve kombin önerileri...
Yeşil kombinler: Kış aylarında doğada azalan yeşil rengin yokluğunu siz giderin! Yeşil rengin her tonunu bu kış fazlasıyla göreceğiz. Siz de en sevdiğiniz yeşil renkte birkaç parça edinin, kışa enerji katın. Yeşil renk bir elbise edinerek kovboy çizmelerle kombinleyebilirsiniz. Ya da dış giyimde yeşili kullanarak bir kaban ya da mont satın alabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış.
Mor kombinler: Mor renk bu kış hiç olmadığı kadar göz önünde olacak gibi görünüyor. Moru özellikle lila ile birlikte kombinlemenizi öneriyoruz. Bu romantik ve bir o kadar zarif renk uyumu kış için ihtiyacınız olan çabasız şıklığı size kazandıracak.
Kırmızı kombinler: Kırmızının cazibesi kışın soğuğuna hakim olacak! Desenlerle ve diğer renklerle kullanılması en keyifli renklerden biri olan kırmızıyı dolabınıza mutlaka ekleyin. Kabandan çantaya, kemerden pantolona kırmızı renk kombinlerinize hareket katacak.