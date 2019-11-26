2020 kaş kontür trendleri şekiller değişiyor!

Yüzünüzdeki en önemli yıldızın kaşlar olduğu bu trendde, yoğunluğu arttırılmış kaşların ön planda olduğu görülüyor. En önemli kriter ise kaşlar arasında herhangi bir boşluğun olmamasıdır. Bu yöntemde kaşların yoğun tutulmuş olması gözleri daha iri göstererek simetrik bir illüzyon yaratır. Çoğu kadın her ne kadar kaş doldurma ürünleriyle bu görüntüyü elde etmeye çalışsa da dakikalarca süren kaş doldurma ile vakit kaybetmek istemiyor, hem de her iki kaşı eşit doldurmanın zorluğunu biliyor. Bu noktada da kadınların yardımına yetişen kaş kontür uygulaması istenilen yoğunluğu doğal pigmentlerle sağlıyor. Uzun süreli kalıcılık sunan kaş kontür uygulamasıyla makyaj rutininin önemli bir uygulaması pratik bir şekilde ortadan kalkarken eşitleme derdi de son buluyor.