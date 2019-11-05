2020 gelinlik modelleri ve trendleri ezber bozmak isteyen gelinler buraya!
2020 gelinlik trendleri ezber bozacak. 2020 gelinlik modelleri arasında alışılmış romantik tarzların yanı sıra seksi detaylar, uzun yırtmaçlar, derin dekoltelerle birlikte uçuş uçuş tüyler, kabarık kollar hatta simokin detaylı gelinlikler bile var. 2020 gelinlik modellerinden biri mutlaka sizin tarzınızı yansıtacak.
2020 gelinlik trendleri moda sektörünü sarsacak gibi görünüyor. Dünyaca ünlü markaların 2020 gelinlik modelleri hiç olmadıkları kadar sıradışı çizgilere sahip. 2020 gelinlik trendleri birbirinden farklı tarzlara hitap eden tasarımları içerdiği gibi, her akım için sayısız model seçenekleriyle dikkat çekiyor. 2020 gelinlik modelleriyle ilgili söyleyebileceğiniz ilk şey bu yıl evlenmek isteyenler seçtikleri gelinlik ile herkesin dikkatini çekmeyi başaracak. Hele bir de aykırı tarzları denemekten korkmuyorsanız 2020 gelinlik trendleri tam size göre.
2020 yılında evlenecek olanlar eğer düğününüzde birden fazla gelinlik giymeyi planlıyorsanız her bir parçanızla farklı bir tarzı yaratabilirsiniz. Zira 2020 gelinlik modelleri arasında uçuş uçuş peri masalını andıran modellerden derin yırtmaçlı iddialı tasarımlara; kısa etek boylarından pantolonlara kadar hayal bile edemeyeceğiniz kadar çok seçenek var.
2020 gelinlik trendlerinde öne çıkan modeller arasında kabarık kollar var. Prenses Diana'nın gelinliğini andıran türden kabarık kollar bu yıl farklı tarzdaki gelinliklere ilham olmuş durumda. İster prenses tarzı olsun ister kısa formlar kollar bu yıl kabarık.
2020 gelinlik trendlerinde bu yılki bir diğer akım da Victoria dönemine ait romantik dokunuşları olan gelinliklerden oluşuyor. Uzun kollar, boyunlu kesimler ve tabiki dantel. Hem farklı hem de geleneksel çizgilere sahip gelinlikler isteyenler bu akımdan bir şeyler seçebilirler.