2020 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu! İşte kazananlar

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri, bu yıl 72'nci kez sahiplerini buldu. Corona virüs salgını nedeniyle tören, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş şekilde gerçekleştirildi. Jimmy Kimmel'in New York'taki Staples Center'da çok az sayıda seyirci karşısında sunduğu ödül törenine, kazanan isimler dünyanın farklı noktalarında bulundukları yerlerden uzaktan bağlandı. Kimi evinin mutfağında, kimi oturma odasında kimi de bahçesinde en şık kıyafetleriyle ödül töreni ruhunu yaşattı.