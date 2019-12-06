2020 burç yorumları! Yeni yılda Mart, Temmuz ve Kasım'a dikkat edin
2020 burç yorumları tüm burçlar için genel bakışı sizler için derledik. 2020 burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık için neler getirecek? 2020 burç yorumları gezegen hareketleri özellikle de Mars ve Merkür gerilemesi etkilerine genel bir bakış 2020 burç yorumlarımızda.
2020 burç yorumlarında en dikkat çekici detay yaklaşan yeni yılda tüm burçların Satürn etkisi altında olması olacak. Başarılara odaklanmasıyla bilinen Satürns 2020 burç yorumlarına göre tüm burçlara 'isteklerinizin peşinden gidin' mesajı veriyor. 2020 yılı burç yorumlarına göre yeni yıl hedefler belirlemek, planlar yapmak ve bu planları takip etmek için tüm burçlara fırsatlar veriyor. Satürn 2020 yılında hepimiz için elimizden geleni yapmanız için bize meydan okuyor. Hazır olun! Gelelim Mars'a. Mars demek hız demek. Aynı zamanda Mars sizi gitmek istediğiniz yere ulaştırır. Mars 2020 yılına enerjik ve hırslı Koç burcunda başlıyor. Bu da bazı planlarınızı Ocak 2020'de yapılacaklar listesinden çıkaracağınız anlamına geliyor. İşleri tamamlama şansınız yüksek. Koç burcundaki Mars tüm burçlara olumlu bir başarı hissi yaşatacak. İşte 2020 burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık için neler getirecek, aşk ve para için şanslı günler ve 2020 burç yorumları gezegen hareketleri özellikle de Mars ve Merkür gerilemesi etkilerine genel bir bakışın detayları...
2020 yılı Merkür gerilemeleri ve etkileri: 2020 burç yorumlarından bahsedip Merkür gerilemelerinden bahsetmemek mümkün değil. 2020 yılında 3 tane Merkür gerilemesi yani retrosu yaşayacağız. 2020 yılı Merkür gerilemesi tarihleri Mart, Temmuz ve Kasım ayları. 2020 burç yorumları Merkür gerilemelerinin yaşanacağı bu 3 ayın ortalarında tüm burçlara dikkatli olmaları uyarısıyla dolu. 2020 yılında Merkür gerilemelerinde tüm burçlar etkileri en aza indirmek için sezgilerini dinlemek zorunda. Merkür gerilemeleri sırasında sezgileriyle hareket eden burçlar kazançlı çıkacak. Eğer doğru hissediyorsan devam et, bir şeyler içine sinmiyorsa hemen oradan uzaklaş!
2020 yılı Merkür gerilemeleri en çok su grubu burçlarını etkileyecek. Mart ayında Merkür retrosu Mart'ta Balık burcunda, Temmuz'da Yengeç ve Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşecek. Özellikle su grubu burçlar Merkür gerilemesi zamanlarında sezgilerini 'iki katı fazla dinlemeli.'
Plüton etkileri: Plüton 2020 yılında Oğlak burcunu ziyaret edecek. Çalışkan Oğlak burcu ve Plüton birlikteliği bizlere sıfırdan inşa etmek, her şeye baştan başlama gücü verecek. Plüton hareketi dönemlerinde şunu bilin 'Yeterince çalışıyorsanız başarı size gelecek.' Ateş grubu burçları olan Koç, Aslan ve Yay burçları bu yıl heyecanlı ve sıkıntısız bir yıl yaşayacaklar. Aralık ayının başlarına kadar giden Yay burcundaki geniş Jüpiter ile de eğlencenin ve maceranın tadını çıkaracaksınız. Seyahat edin ve mümkün olduğunca diğer kültürler hakkında bilgiler öğrenin.
2020 aşk falı: Aşk tanrıçası Venüs herhangi bir geri dönüş dönemine girmeyecek ve ateş grubu burçlarda tutkulu ve saldırganlaşacak. Bu etkiyi, Nisan ayının sonlarında Koç, Temmuz ayının sonlarında Aslan ve Kasım ayının başlarında Yay'da görebileceğiz. 2020 yılında aşk hayatınızda herhangi bir heyecan sıkıntısı yaşanmayacak!
Satürn'ün Oğlak burcuna yerleşmesi tüm burçlarda memnuniyet yaratacak. Özellikle bu dönemde ayrıntılara bakacağız. Jüpiter, Aralık ayı başlarında gerçek Oğlak burcuna girerek öğrenme arzunuzu arttıracak. Eğitim arayışlarını keşfetmek, okumak ve okumak bir sonraki aşamaya geçmenize yardımcı olacaktır.