2020 burç yorumları! Yeni yılda Mart, Temmuz ve Kasım'a dikkat edin

2020 yılı Merkür gerilemeleri ve etkileri: 2020 burç yorumlarından bahsedip Merkür gerilemelerinden bahsetmemek mümkün değil. 2020 yılında 3 tane Merkür gerilemesi yani retrosu yaşayacağız. 2020 yılı Merkür gerilemesi tarihleri Mart, Temmuz ve Kasım ayları. 2020 burç yorumları Merkür gerilemelerinin yaşanacağı bu 3 ayın ortalarında tüm burçlara dikkatli olmaları uyarısıyla dolu. 2020 yılında Merkür gerilemelerinde tüm burçlar etkileri en aza indirmek için sezgilerini dinlemek zorunda. Merkür gerilemeleri sırasında sezgileriyle hareket eden burçlar kazançlı çıkacak. Eğer doğru hissediyorsan devam et, bir şeyler içine sinmiyorsa hemen oradan uzaklaş!

2020 yılı Merkür gerilemeleri en çok su grubu burçlarını etkileyecek. Mart ayında Merkür retrosu Mart'ta Balık burcunda, Temmuz'da Yengeç ve Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşecek. Özellikle su grubu burçlar Merkür gerilemesi zamanlarında sezgilerini 'iki katı fazla dinlemeli.'