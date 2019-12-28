2020 burç yorumları 2059'a kadar...

2020 aynı zamanda, yeni bir on yılın başlangıcı. Yani yeniden başlama dönemi de diyebiliriz. Yaşanacak yeni deneyimler ve yüzleşmelerin yıl içinde sizi daha güçlü bir kişiliğe dönüştüreceğini unutmayın. 2020 Oğlak burcunda Satürn ve Plüto birlikteliğiyle başlayacak, Kova burcundaki Satürn-Jüpüter geçişiyle bitecek. Bu geçişin önemi büyük çünkü 2059’a kadar gerçekleşecek astrolojik olayların kaderini belirleyecek.

İşte başlıyoruz! 2020 yılın detaylı burç yorumları.

2020'de Koç burcunu neler bekliyor? Koç burcunun 2020 yılında oldukça sakin olması gerektiği öngörülüyor. İşleriniz oldukça istikrarlı giderken yılın ilerleyen aylarında önemli değişiklikler görebilirsiniz. Kendiliğinden gelecek küçük değişikliklere de hazırlıklı olmanızda fayda var. 2020’yi daha heyecanlı kılmak istiyorsanız, harekete geçmenin tam zamanı olduğunu unutmayın. Sağlık problemlerinizi kesinlikle ertelememeniz gereken bir yılın içine giriyorsunuz. İyi beslenmek başta olmak üzere düzenli spor yapmak önceliklerinizden olmalı.

Koç Burcu 2020 Aşk Hayatı: 2020 yılının aşk ihtimalleri, bu yıl istikrarı yakalayacak gibi görünüyor. Geçmiş yıllarda yaşadığınız romantik duygular, sizde travmatik etkiler bırakmış olabilir ancak bu yıl siz ve partneriniz için her şey daha iyi olacak. İlişkileriniz için işleri kolaylaştırmak sizin elinizde olacak. Özellikle de aşk konusunda anlık düşüncelerle ve dürtüyle hareket etmemeye çalışın. 2020 yılında yaptığınız her şey hakkında çok fazla akıl aldığınızdan ve düşündüğünüzden emin olun. Yalnız bir Koç burcuysanız, çevrenizde olan insanlara daha dikkatli bakmaya ne dersiniz? Bu yıl çok ortak noktanız olan biriyle çıkarsanız mutluluğu yakalayacaksınız. Aile, sevgili, eş, arkadaşlar… İlişkiler konusunda kesinlikle çok verip, karşılığında da çok almaya inanmalısınız. Evlenmek isteyen Koç burçlarının bu sene aradıkları aşkı bulacağının da altını çizelim.

Koç burcu 2020 kariyer hayatı: Kariyerinizin en istikrarlı yılındasınız. 2020’de başarıya ulaşmak için merdivenleri yavaşça tırmanabilirsiniz, ancak bu çok fazla çalışmanızı gerektirecek, unutmayın. Yılın başlarında isabet edecek olan başarı, kendinizi işinizde daha üretken hissetmenizi sağlayacak. Düzenli bir şekilde emek vererek çalışma şeklinin sonbahara kadar sürdürmenizde fayda var. 2020’de işini değiştirmek isteyen Koç’lar ise sanatsal hobilere daha çok zaman ayırmalı. Unutmayın ki, bir şeye düzenli olarak emek verirseniz, hobileriniz de bir iş modeline dönüşebilir. Bu yıl kariyerinizde yapacağınız değişiklikler tamamen size bağlı, yeter ki inanarak çalışmayı durdurmayın.