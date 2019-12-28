2020 burç yorumları 2059'a kadar...
2020 burç yorumlarının detayları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu için haberimizde. 2020'de hangi burcu neler bekliyor, aşk ve kariyer falı neler söylüyor? İşte 2020 burç yorumları...
2020 aynı zamanda, yeni bir on yılın başlangıcı. Yani yeniden başlama dönemi de diyebiliriz. Yaşanacak yeni deneyimler ve yüzleşmelerin yıl içinde sizi daha güçlü bir kişiliğe dönüştüreceğini unutmayın. 2020 Oğlak burcunda Satürn ve Plüto birlikteliğiyle başlayacak, Kova burcundaki Satürn-Jüpüter geçişiyle bitecek. Bu geçişin önemi büyük çünkü 2059’a kadar gerçekleşecek astrolojik olayların kaderini belirleyecek.
İşte başlıyoruz! 2020 yılın detaylı burç yorumları.
2020'de Koç burcunu neler bekliyor? Koç burcunun 2020 yılında oldukça sakin olması gerektiği öngörülüyor. İşleriniz oldukça istikrarlı giderken yılın ilerleyen aylarında önemli değişiklikler görebilirsiniz. Kendiliğinden gelecek küçük değişikliklere de hazırlıklı olmanızda fayda var. 2020’yi daha heyecanlı kılmak istiyorsanız, harekete geçmenin tam zamanı olduğunu unutmayın. Sağlık problemlerinizi kesinlikle ertelememeniz gereken bir yılın içine giriyorsunuz. İyi beslenmek başta olmak üzere düzenli spor yapmak önceliklerinizden olmalı.
Koç Burcu 2020 Aşk Hayatı: 2020 yılının aşk ihtimalleri, bu yıl istikrarı yakalayacak gibi görünüyor. Geçmiş yıllarda yaşadığınız romantik duygular, sizde travmatik etkiler bırakmış olabilir ancak bu yıl siz ve partneriniz için her şey daha iyi olacak. İlişkileriniz için işleri kolaylaştırmak sizin elinizde olacak. Özellikle de aşk konusunda anlık düşüncelerle ve dürtüyle hareket etmemeye çalışın. 2020 yılında yaptığınız her şey hakkında çok fazla akıl aldığınızdan ve düşündüğünüzden emin olun. Yalnız bir Koç burcuysanız, çevrenizde olan insanlara daha dikkatli bakmaya ne dersiniz? Bu yıl çok ortak noktanız olan biriyle çıkarsanız mutluluğu yakalayacaksınız. Aile, sevgili, eş, arkadaşlar… İlişkiler konusunda kesinlikle çok verip, karşılığında da çok almaya inanmalısınız. Evlenmek isteyen Koç burçlarının bu sene aradıkları aşkı bulacağının da altını çizelim.
Koç burcu 2020 kariyer hayatı: Kariyerinizin en istikrarlı yılındasınız. 2020’de başarıya ulaşmak için merdivenleri yavaşça tırmanabilirsiniz, ancak bu çok fazla çalışmanızı gerektirecek, unutmayın. Yılın başlarında isabet edecek olan başarı, kendinizi işinizde daha üretken hissetmenizi sağlayacak. Düzenli bir şekilde emek vererek çalışma şeklinin sonbahara kadar sürdürmenizde fayda var. 2020’de işini değiştirmek isteyen Koç’lar ise sanatsal hobilere daha çok zaman ayırmalı. Unutmayın ki, bir şeye düzenli olarak emek verirseniz, hobileriniz de bir iş modeline dönüşebilir. Bu yıl kariyerinizde yapacağınız değişiklikler tamamen size bağlı, yeter ki inanarak çalışmayı durdurmayın.
Boğa burcunu 2020'de neler bekliyor? 2020, Boğa burçları için olayların eski hızına geri döneceği bir yıl olacak. Geçen yıl birçok değişiklikle uğraşmanız gerekiyordu. ve bu yıl hayatınızı olduğu yere geri döndürmek için çabalıyor olacaksınız. Kendinizi nasıl hızlandıracağınızı öğrendikten sonrası kolay ilerleyecek. Bu yıl, değişiklik yapma konusunda birçok şeyi göz önünde bulundurmanız gerekecek. Bu durum, odaklanmayı zorlaştırabilir ancak en iyisini denemekten vazgeçmeyin.
Boğa Burcu 2020 Aşk Hayatı: 2020’de istikrarlı bir aşk hayatı sizi bekliyor. Bu yıl, ilişkinizden ne istediğinizi bulmak için iyi bir zaman. İlişkinizde değişiklikler yapma konusunda kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz ancak uzun vadede zaman size yardımcı olacak. Bir ilişkiniz yoksa aşkla tanıştığınız ve partnerinizle sıkı bağlar kurduğunuz bir yıl olacak. Eğer evliyseniz yılın belirli zamanlarında eşinizle aranızdaki dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz.
Boğa Burcu 2020 kariyer hayatı: Bu yıl başarılı olmak istiyorsanız, her zamankinden çok daha profesyonel davranmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Tüm yıl boyunca çok meşgul olacaksınız gibi görünüyor. Kendi işiniz varsa bu harika ama zaman zaman da stresli olabilir, sakin kalmaya özen gösterin. Yaratıcı düşünmeye biraz zaman ayırın ve fikirlerinizi hayata nasıl geçireceğiniz üzerine yoğunlaşın.
2019 hakkında pek düşünmek istemeseniz de, bu yılın mali durumunuzu olumlu yönde etkileyeceğinden emin olabilirsiniz. Geçen yılın size vermiş olduğu hasarları onarma zamanı.
İkizler burcunu 2020'de neler bekliyor: İkizler burcunu 2020’de taze başlangıçlar bekliyor. Eğer işler sizin için sıkıcı görünüyorsa, o zaman yeni bir şeyler deneyin. Ya da işler sizin için çok hızlı ise birkaç şeyden vazgeçip hayatınızı daha rutin hale getirmeye çalışın. Sevdiğiniz şeyleri yapın ve bundan da başkaları için ödün vermeyin. 2020, sizin yılınız, bu yüzden harika olması için ne gerekiyorsa yapın!
İkizler Burcu 2020 aşk hayatı: Bu yıl romantik duygular daha da yoğunlaşıyor. Geçen yıl sizin için biraz sıkıcı olabilir ancak bu yıl eşinizle / partnerinizle yeni bir şeyler yapmak için harika bir yıl. Yaşadığınız ilişkiden gerçekten mutlu olmak için sevgi ve şefkat vermek gerektiğini unutmayın. Bazen sıkılabilirsiniz ama bu yeni bir şeyler denemek için size ipucu olsun. Şunu da aklınızda çıkarmayın ki; küçük şeyler için tartışmayı bırakın.
2020 yılında partnerinizden çok fazla şey beklemeyin ve sorun yaşarsanız da onunla mutlaka konuşmaya çalışın. Dostça ilişkiler söz konusu olduğunda, romantik hayatınıza daha fazla odaklanmanız muhtemel olacağından biraz dikkatiniz dağılmış olabilir. Bu yıl arkadaşlarınızı hatırlayın; gelecek yıllarda onları kaybetmek istemezsiniz değil mi? Bağlarınızı kuvvetli tutmak için ise sık sık onlarla zaman geçirdiğinizden emin olun.
İkizler Burcu 2020 kariyer hayatı: Eğer tek başınıza çalıştığınız bir işin içindeyseniz, 2020 yılında elinizden gelenin en iyisini yapacağınızı unutmayın. İş arkadaşlarınızla ve patronlarınızla ilişkiler kurmak önemli olsa da, bazı işleri yapmak için sessiz bir zamana ve kişisel bir yere sahip olmak en iyisidir. Bu yıl iş konusunda sizden daha fazla şey bekleniyor olacak. Çok ve hızlı çalışmanız muhtemel. Stres size musallat olsa da, olumlu davranmaya çalışın. Başarı sizinle olacak. 2020 yılında muhtemelen para için endişelenmeyi bırakacaksınız. Mali konularınızı dengede tutmak için çaba sarf edeceğiniz bir yıl sizi bekliyor.
2020'de Yengeç burçlarını neler bekliyor: Yengeç burçlarını 2020 yılında, diğer insanların ne yaptığını izleyecekleri ve kendileri hakkında çok şey öğrenecekleri bir yıl bekliyor. Size gençken nasıl biri olduğunuzu hatırlatan çocuklar / gençler gözlemleyebilirsiniz. Bu tür sevgiyi kendi hayatınızda bulmanız için size ilham veren sevenler görebilirsiniz. Bunlar, hayatınızdaki değişime ilham verebilecek şeylerin sadece birkaçı.
Yengeç Burcu 2020 aşk hayatı: 2020, romantik ilişkileriniz içinde uyum bulmanızın yüksek muhtemel olacağını öngörüyor. Ayrıca, partnerinizin takdir edeceği ve genel olarak daha romantik hissedeceğiniz bir yıl içine giriyorsunuz. Şu anda bekar bir Yengeç burcuysanız, o zaman bu aşkı bulmaya çalışmak için de harika bir yıl. Yeni bir partner aramadan önce, bir ilişkiden ne istediğinizi anlamak için kendinize biraz zaman ayırmanız gerekir. Bunu çözdükten sonra da algılarınızı açmayı ertelemeyin. Sizden çok farklı kişilikte olanlardan daha çok ortak yönlere sahip olduğunuz birisiyle aşkı bulmanız daha olası. Belki de aradığınız aşk çok yakınınızdadır.
Yengeç Burcu 2020 kariyer hayatı: Bu yıl, çalıştığınız iş yerinde çatışma olması muhtemel gibi görünüyor. Bu mutlaka biriyle kavga edeceğiniz anlamına gelmiyor elbette. Yine de biriyle yüksek rekabete girme ihtimaliniz çok yüksek. Eğer 2020’de iş açısından sağlıklı ilerlemek istiyorsanız daha çok çalışmanız ve iş arkadaşlarınızdan çok daha emin olmanız gerekecek. Eğer bu zorluğa katlanmazsanız, kötü bir şey olması muhtemel değildir, ancak bunu yaparsanız sizi iyi şeyler bulacak.