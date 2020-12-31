2020 bitti diye sevinmeyin! Nostradamus'un dediği her şey çıktı 2021 kehanetleri korkunç
2020 yılının sonuna yaklaşırken, ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un 2021 kehanetleri 2020 yılını mumla aratacak. Koronavirüs salgını bilen Nostradamus kehanetindeki salgın tüyler ürpertti.
Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un geleceğe dair öngörüleri merakla takip ediliyor. Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu.
Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır. Nostradamus o kadar çok şey yazdı ki, bu anlatıları kulaktan kulağa yıllar içinde yayıldı.
İddialar ve hayal gücünün yardımıyla, birçok insan Nostradamus'un, 16 yüzyılın ortalarından beridir neredeyse her önemli olayı bildiğini ileri sürdü. Tüm dünyayı kıskacı arasına alan koronavirüs salgınıyla birlikte Nostradamus'un ismi bir kez daha gündeme geldi.
Salgının en başından beridir Nostradamus'un Covid-19'u bildiği iddia ediliyor ve bu konuda yazdığı bir dörtlük de kanıt olarak paylaşılıyor.