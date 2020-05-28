2020 bikini ve mayo modelleri neler? Morhipo yaz koleksiyonunu tanıttı

Morhipo yaz koleksiyonu ile ilgili şu bilgileri verdi:

Sadelik ön planda: "Bu yılın öne çıkan parçalarından tek renk, fırfır ve pencere detaylı mayolar ile animal print bikiniler Morhipo Beach koleksiyonunda yer alıyor. Nude tonlar bu yaz elbiselerde olduğu gibi mayo ve bikinilerde de oldukça revaçta.