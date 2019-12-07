2020 ayakkabı modelleri

Her yeni yılda olduğu gibi, 2020 de kendisiyle özdeşleşecek trendlerle birlikte geliyor. 2020 yılı özellikle ayakkabı trendleri açısından bakıldığında; stilde özgürleşme, rahatlık ve klasiklerin farklı detaylarla modernize edildiği bir yıl olarak tanımlanabilir. Mesela bunun güzellik trendlerindeki en büyük kanıtı, 2020’de kırmızı ruja rakip olacak iddialı renklerin kullanımını daha sık görecek olmamız. Bir başka güzelliği ise; 2020 trendlerinden herkesin mutlaka kendisine uygun bir parça bulabilecek olması. Zira 2020 ayakkabı trendlerini tek kelimeyle “çeşitlilik” olarak tanımlayabiliriz. İşte podyumdan da ilhamla, alışveriş önerilerimiz eşliğinde 2020’yi etkisi altına alacak 8 ayakkabı trendi…