2020 ayakkabı modelleri
2020 modasında ayakkabılar hiç olmadıkları kadar sıradışı çizgilere sahip olacaklar. 2020 yılı ayakkabı trendleri arasında rengaren sneakerslar, asimetrik ipli modeller, dizüstü streç çizmeler, blok topuk ve kare burunlu ayakkabılar moda. İşte 2020 ayakkabı modelleri
Her yeni yılda olduğu gibi, 2020 de kendisiyle özdeşleşecek trendlerle birlikte geliyor. 2020 yılı özellikle ayakkabı trendleri açısından bakıldığında; stilde özgürleşme, rahatlık ve klasiklerin farklı detaylarla modernize edildiği bir yıl olarak tanımlanabilir. Mesela bunun güzellik trendlerindeki en büyük kanıtı, 2020’de kırmızı ruja rakip olacak iddialı renklerin kullanımını daha sık görecek olmamız. Bir başka güzelliği ise; 2020 trendlerinden herkesin mutlaka kendisine uygun bir parça bulabilecek olması. Zira 2020 ayakkabı trendlerini tek kelimeyle “çeşitlilik” olarak tanımlayabiliriz. İşte podyumdan da ilhamla, alışveriş önerilerimiz eşliğinde 2020’yi etkisi altına alacak 8 ayakkabı trendi…
Maison Margiela, Carolina Herrera ve Marc Jacobs podyumlarında da sıkça gördüğümüz üzere; 2020’nin star ayakkabı trendi retro Mary Jane modeli olacak.
2020’de espadrillere kucak açın. Dolgu topuk olanları yerine daha düz ve bol ip detayına sahip olan espadril modelleri öne çıkacak.
Geçtiğimiz sezonun obsesyonu asimetrik bantlı ayakkabılar, 2020’de de devam ediyor. Mutlaka edinmelisiniz!